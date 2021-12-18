طالبان تستأنف إصدار جوازات السفر الأفغانية في كابول

أعلنت حكومة طالبان الأفغانية، اليوم السبت، أنّها ستستأنف إصدار جوازات السفر في كابول، مما يمنح الأمل للمواطنين الأفغان.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، إنّ آلاف الأفغان تقدموا بطلبات للحصول على جوازات سفر جديدة هربا من أزمة اقتصادية وإنسانية متنامية وصفتها الأمم المتحدة بأنها "فيضان من الجوع".

وصرّح عالم جول حقاني رئيس إدارة الجوازات بوزارة الداخلية الأفغانية، بأنّ السلطات ستبدأ في إصدار الوثائق اعتبارًا من يوم غد الأحد في مكتب الجوازات في كابول.

يذكر أن طالبان - منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطة إرهابية - أعلنت إصدار جوازات السفر بعد فترة وجيزة من عودتها إلى السلطة في 15 أغسطس، حيث سارع عشرات الآلاف من الأشخاص إلى المطار الوحيد في كابول في محاولة اللحاق بأي رحلة دولية يمكن أن تجليهم من البلاد.

وفي أكتوبر الماضي، أعادت السلطات فتح مكاتب الجوازات في كابول فقط، ثم علقت عملها بعد ذلك بأيام حيث تسبب تدفق الطلبات في تعطل المعدات.

وأكد حقاني "حل جميع المشاكل الفنية"، مضيفا أنه سيتم تسليم وثائق السفر أولا لأولئك الذين تقدموا بالطلبات قبل أن يتوقف العمل بالمكتب، على أن يتم قبول الطلبات الجديدة اعتبارا من 10 يناير.