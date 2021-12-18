قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه يستحب للإنسان قبل أن يموت ترك وصية بجزء من ماله لصالح أحاد الناس وهم الفقراء والمحتاجين أو غير المحتاجين، ووفقا للقانون المصري قد تكون الوصية للوارث أيضا.

وتابع شوقي علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشخص يمكن أن يوصي كما يشاء لكن عند التنفيذ يتم الاحتكام لثلث التركة الموجود، موضحا أن العلماء عرفوا الوصية بأنها تصرف مضاف إلى ما بعد الموت.

وأردف مفتي الجمهورية، أنه قد يكون الموصى له معلوما للآخرين وقد لا يكون معلوما، وهذه الوصية تبقى سارية مدى حياة الموصى ولا تبطل مع الزمن، ويبدأ تنفيذها بعد الوفاة، مشيرا إلى أنه في حال كانت الوصية موثقة تنقذ على الفور، أما إذا كانت غير الموثقة، يتم أخذ رأي الورثة ويجوز اعتراضهم عليها واللجوء للقضاء.