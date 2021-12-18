قصة فتاة أفغانية ما بين ضغوط الأسرة وعداوة طالبان

اضطهاد وعنف ضد المرأة وسلب حقوقهن تعرضت له النساء في طالبان، حيث إنهن يواجهن ضغوطا من الأهل أشد قسوة من إجراءات الحركة، على حد تعبيرهن، حسب ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.

كما مُنعت النساء منذ أكتوبر الماضي، من دخول العديد من أماكن العمل، وتم إغلاق مدارس الفتيات فوق الصف السادس في معظم أنحاء البلاد، وتم حل وزارة شؤون المرأة وملاجئ ضحايا العنف المنزلي، خوفًا من مضايقات مقاتلي طالبان - الذين غالبًا ما يطلبون من المرأة أن تكون برفقة ولي أمرها؛ لذا تخشى العديد من النساء الخروج من المنزل.

من بين العديد من النساء اللاتي أخذن على عاتقهن الوقوف أمام طالبان كانت مرجان أميري الموظفة بوزارة الداخلية سابقاً، وفي السطور التالية نرصد قصتها وما الذي دفعها لمواجهة جماعة طالبان.

*أميري تدافع عن حقوق المرأة

من أجل حقوق المرأة في شوارع كابول في سبتمبر، وصفها مسلحون من طالبان بأنها عاهرة وركلوها وهددوها بإطلاق النار على رأسها، لكن أكثر ما أخاف الموظفة الأفغانية البالغة من العمر 24 عامًا هو رد فعل والدها عندما عادت إلى المنزل.

وقالت إنها غاضبة من تحديها أوامره بعدم حضور الاحتجاج، فضربها مراراً "مثل كرة على الأرض".

وأكدت روايتها الشقيقة الصغرى للسيدة أميري التي شهدت أعمال العنف، فيما تعذر الوصول إلى والدها للتعليق.

*لا شئ يخيفني أكثر من والدي

وتقول أميري :"لا شيء يخيفني أكثر من والدي، ولا حتى طالبان، وحتى في المجتمع الأبوي في أفغانستان، اعتادت النساء أن يشقن طريقًا إلى الاستقلال لأنفسهن، على الأقل في المدن الأكثر ليبرالية نسبيًا مثل كابول، وعلى الرغم من معارضة عائلتها، حصلت السيدة أميري على شهادة جامعية ووجدت وظيفة وكانت تطمح لأن تصبح دبلوماسية، ولكن بعد سيطرة طالبان ولت تلك التطلعات وأصبحت سراب.

وذكرت الصحيفة، أن حركة طالبان تتبع التقاليد الريفية شديدة المحافظة لحزام البشتون الأفغاني، ما يعتبره علماء الإسلام في أماكن أخرى من العالم مناسبًا، بما في ذلك تقييد تعليم المرأة وعملها، في حين أن الرجال الأفغان في مدن مثل كابول يعتبرون عمومًا هذه الآراء متطرفة للغاية، ويعتقد الكثيرون أن النساء أفضل حالًا في المنزل، بعد أن شجعت عودة طالبان هؤلاء الرجال على أن يخبروا بناتهم وأخواتهم وزوجاتهم بتكييف أنماط حياتهم مع النظام الجديد والتخلي عن الحريات التي تمتعوا بها حتى أغسطس.

وأفادت الصحيفة أنه نتيجة لذلك، تجد النساء الشابات في المناطق الحضرية مثل السيدة أميري أنفسهن محصورات إلى حد كبير في منازلهن.

وقالت وكالة المرأة التابعة للأمم المتحدة هذا الشهر، إن الانتكاسات التي طرأت على حرية المرأة كانت فورية ومثيرة.

وأضافت الوكالة: "تفرض العائلات أيضًا رقابة ذاتية وتفرض قيودًا على تنقل النساء والفتيات كإجراء حماية"، مشيرةً إلى أن الخوف من طالبان يتجاوز حظرًا محددًا على ما يمكن للمرأة وما لا تستطيع فعله.

وأشارت الصحيفة إلى أن تمكين المرأة كان هدفاً رئيسياً خلال 20 عاماً من التدخل الدولي بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان،وكان التغيير واضحًا بشكل خاص في أماكن مثل كابول، حيث عملت النساء في قطاعات من السياسة إلى الصحافة إلى القانون، وغالبًا ما كن معيلات لأسرهن.

*معاناة النساء الأفغانيات

تقول النساء الأفغانيات إن الرجال الآخرين في الشوارع أصبحوا أكثر عدوانية أيضًا، ويوبخونهن على اختيارهن للملابس.

وأضافت هيلا، البالغة من العمر 25 عامًا، وهي واحدة من عدد قليل من النساء الأفغانيات اللائي ما زلن يعملن في إحدى السفارات الأجنبية التي بقيت في كابول بعد استيلاء طالبان على السلطة؛ إنها دعمت والديها وأخواتها الصغار مالياً لسنوات، ومع ذلك ، رحب شقيقها الأصغر العاطل عن العمل بسياسة طالبان تجاه المرأة.

وتابع: ما تقوله طالبان جيد للمرأة، وللفتيات لأنه يستند إلى القواعد الإسلامية ويجب علينا الإلتزام بذلك، لكنني لا أعتقد أن هذه قواعد إسلامية، الرجال مثل أخي ، هم سعداء بعودة طالبان، يعتقدون أن القوة الآن في أيديهم.