هل سألت نفسك من قبل، لماذا ننام؟ سأل العلماء أنفسهم هذا السؤال، وبالرغم من أنهم لم يتوصلوا إلى إجابة قاطعة حتى الآن، إلا أنهم وجدوا أن النوم ضروريا للعديد من الأسباب البيولوجية.

وفيما يلي نعرض بعض من تلك الأسباب التي رأى العلماء أن للنوم تأثيرا كبيرا عليها، وذلك بحسب ما ذكرته الطبيبتان كرستين نونيز، وكارين لاموركس بموقع "هيلث لاين".

* النوم له فوائد على الصحة العقلية للإنسان

يساعد النوم على تحسين الذاكرة ما يقلل من الإصابة بالزهايمر والخرف، كما يحسن من الحالة المزاجية حيث إن النوم يؤدي إلى تعديل الحالة المزاجية نحو الأفضل ما يساعد على أداء الأعمال وزيادة الإنتاجية خلال فترة النهار.

يساعد النوم أيضا على التخلص من التوتر والقلق حيث إن قلة النوم يعرض الإنسان إلى الإصابة بالأعراض الاكتئابية، كما أن النوم الجيد يساعد على التخلص من الأفكار السلبية والشعور بالغضب، ويساهم في زيادة قدرة الدماغ على الحفظ والاستيعاب، ولهذا يجب أن يحصل الطلاب على معدل النوم السليم خلال فترة الليل.

* يساعد النوم على التقليل من زيادة الوزن

هناك علاقة وطيدة بين النوم بشكل غير منتظم وزيادة الوزن، حيث إن قلة النوم وراء زيادة وزنك، وهناك الكثير من الدراسات التي أثبتت أن أنماط النوم السيئة لها تأثير على السمنة، فقلة النوم تؤثر على قدرة الشخص على الحفاظ على نمط حياة صحي، ما قد يؤثر على الزيادة في الوزن.

وذكرت دراسة في الأكاديمية الوطنية للعلوم بالولايات المتحدة الأمريكية، أن نمط النوم يؤثر بشكل كبير على الهرمونات المسؤولة عن الشهية.

* يساعد النوم على الوقاية من أمراض القلب

وفقا لما ذكره مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فأن من أهم عوامل الإصابة بمرض القلب هو ارتفاع معدل ضغط الدم، وأن الحصول على قسط كافي من النوم خلال فترة الليل يساعد على تنظيم ضغط الدم بشكل جيد ما يساعد على التقليل من الإصابة بالأمراض القلبية المختلفة التي من الممكن أن يتعرض لها الإنسان.

* يساعد النوم على تقوية المناعة

النوم الجيد يساعد على تقوية الجهاز المناعي بشكل كبير والعمل على محاربة العدوى الناتجة عن الجراثيم بمختلف أنواعها ويحارب نمو الخلايا السرطانية بالجسم.

والجدير بالذكر أن الأبحاث أثبتت أن النوم لفترة قليلة خلال اليوم يعرض الأشخاص لنزلات البرد مقارنة بالأشخاص اللذين ينامون لمدة 8 ساعات يوميا بشكل منتظم خلال فترة الليل.

* يساعد النوم على التقليل من التهابات الجسم

يساعد النوم بالشكل الجيد لمدة لا تقل عن 8 ساعات يوميا على التقليل من الالتهابات التي توجد بالجسم، ومنها الالتهابات التي تصيب الجهاز الهضمي وأمراض الأمعاء الالتهابية، ولهذا فإنه من المهم الحصول على معدل نوم سليم خلال فترة الليل حيث إنه يقلل أيضا من الالتهابات المسببة لأمراض القلب والسكتة الدماغية، فضلا على أن النوم الجيد يقلل من الإصابة بالتهاب المفاصل.