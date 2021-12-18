 يزور جنوب السودان حاليا.. السفارة المصرية في جوبا تستقبل وفدا فنيا من وزارة الزراعة - بوابة الشروق
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يزور جنوب السودان حاليا.. السفارة المصرية في جوبا تستقبل وفدا فنيا من وزارة الزراعة

وكالات
نشر في: السبت 18 ديسمبر 2021 - 4:37 م | آخر تحديث: السبت 18 ديسمبر 2021 - 4:37 م

استقبل السفير معتز مصطفى عبد القادر سفير مصر لدى جنوب السودان، وفد الأطباء البيطريين المصري الموفد من المعاهد التابعة لمركز البحوث الزراعية أثناء زيارته إلى جنوب السودان، والتي التقى الوفد خلالها عدداً من المسؤولين الحكوميين بجنوب السودان، على رأسهم وزير الثروة الحيوانية والسمكية، فضلاً عن القيام بزيارات ميدانية لتفقد المنشآت الخدمية ذات الصلة بالثروة الحيوانية.

وقال بيانٌ صادرٌ عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، إنّ الزيارة جاءت في إطار ما تم الاتفاق عليه خلال الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة التي عقدت بين البلدين في يوليو 2021 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور "جيمس واني إيجا" نائب رئيس جنوب السودان المعني بالموضوعات الاقتصادية، حيث اتفقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية ووزارة الثروة الحيوانية والسمكية بجنوب السودان على التعاون مع مكتب منظمة الأغذية والزراعة بالقاهرة لدعم تنمية قطاع الثروة الحيوانية الجنوب سوداني.


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