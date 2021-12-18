المنتخب يخسر أمام قطر بركلات الترجيح ويكتفي بالمركز الرابع في كأس العرب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أنهى منتخب مصر مشاركته في بطولة كأس العرب محتلا المركز الرابع بعدما خسر أمام مضيف البطولة منتخب قطر بركلات الترجيح "5-4" بعد تعادل سلبي استمر 120 دقيقة

غلب الطابع الدفاعي على أداء المنتخب الوطني في الشوط الأول ثم انتفض هجوميا بعديد المحاولات الهجومية منذ منتصف الشوط الثاني وحتى الأشواط الإضافية.

جاءت المحاولة المصرية الأولى بتسديدة عمرو السولية في الدقيقة 19 بعد مجهود فردي من أحمد رفعت ومرور من الجانب الأيسر ومرر عرضية لم تستغل بالشكل الأمثل.

وسدد أيضا حمدي فتحي كرة يسارية قوية بالدقيقة 43، بعد أن ارتدت من الدفاع القطري لكنها اصطدمت أيضا بأجساد المدافعين وتم تشتيتها.

في المقابل منتخب قطر ركز على الكرات البينية خلف المدافعين وظهيري الأجناب لكنها لم ترق لمستوى الخطورة على مرمى محمد الشناوي.

مع بداية الشوط الثاني كاد منتخب قطر أن يهز الشباك من خطأ على حدود المنطقة ورأسية تهيأت للمعز علي أمام المرمى الخالي لكنه وبغرابة شديدة سدد فوق العارضة في الدقيقة 47.

رد حمدي فتحي بتسديدة أخرى في الدقيقة 54 تصدى لها وتصدى لها الحارس مشعل برشم ولم تجد المتابع.

وفي الدقيقة 63 ضاعت أخطر فرصة للمنتخب المصري، بعد رأسية خطيرة من حمدي فتحي تصدى لها حارس قطر وارتدت لمحمد شريف الذي كان في موقف تسلل.

وفي الوقت الذي احتفظ فيه كارلوس كيروش بأوراقه البديلة للمنعطف الأخير من المباراة، فقد دفع فيليكس سانشيز بعدة تبديلات على مدار الشوط الثاني لاسيما أصحاب الخبرات مثل القائد حسن الهيدوس، ولاعب الوسط كريم بوضياف، والمهاجم محمد مونتاري.

وسدد زيزو كرة سهلة بين أحضان الحارس برشم في الدقيقة 75 بعد عرضية لم تستغل من شريف ورفعت.

ودفع كارلوس كيروش بأول التبديلات في الدقيقة 85 بنزول مروان حمدي بدلا من أحمد رفعت.

جاءت الفرصة الأخطر في الدقيقة 88 من هجمة مرتدة سريعة وتمريرة وضعت محمد شريف في موقف شبه انفراد لكنه سددها في متناول حارس قطر.

وسدد زيزو من جديد أرضية يسارية في الدقيقة 91 وأبعدها برشم مرة أخرى ولم تجد المتابعة.

وفي الأشواط الإضافية واصل منتخب مصر تفوقه وأهدر عدة فرصة سهلة بتسديدات من مروان حمدي ومصطفى فتحي وأكرم توفيق.

تفوق منتخب قطر أخيرا بركلات الترجيح "5-4" حيث أهدر حسن الهيدوس للعنابي، وضيع أحمد حجازي ومحمد شريف لمصر.