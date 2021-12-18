قال حسني عبدربه أنه تواصل مع عمرو السولية لاعب وسط وقائد المنتخب الوطني عقب مباراة تونس في نصف نهائي كأس العرب.

وأوضح عبدربه في تصريحات لقناة أون سبورت :" تواصلت مع السولية وأكدت أنه أفضل لاعب في البطولة وقدمن مستويات كبيرة .. الهدف الذاتي لا يعبر عن مستواه في البطولة".

وأشاد عبدربه بالسولية قائلًا :" منتخب مصر كسب قائد جديد بعد محمد صلاح وأحمد فتحي وعبد الله السعيد .. السولية مميز ويقدم مستويات كبيرة".

وشدد نجم الإسماعيلي السابق أنه لا بديل عن تواجد طارق حامد في قائمة المنتخب وكان لابد من تواجده في المنتخب في الفترة الحالية.

وقال :" لا بديل عن طارق حامد .. لاعب كبير ويقدم مستويات كبيرة .. كان يجب أن يتواجد حتى لو على مقاعد البدلاء .. أتضح احتياجنا لخدماته في البطولة".