القوات المسلحة العراقية: تحصين 80% من الحدود مع سوريا

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، قرب إنجاز التحصينات على الحدود العراقية السورية، مشيرا إلى إنجاز 80% من هذه التحصينات.



وقال رسول -في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم السبت- إن الأجهزة الأمنية مستمرة في التحكيمات وتحصين الحدود مع سوريا، مؤكداً أنه لم يتبق سوى القليل سواء كانت سواتر ترابية أو تحصينات شقية وأسيجة B.R.C وأبراج مراقبة حرارية.



وتابع رسول "إضافة إلى مسك الحدود العراقية بمساندة وحدات الجيش العراقي، وصلت نسبة إنجاز ذلك إلى 80% حتي الآن".



وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر تخصيص مبالغ مالية لإكمال التحصينات على الحدود العراقية السورية.