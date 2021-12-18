وليامز تبحث مع مسؤول ليبي تطورات العملية الانتخابية والحاجة المستمرة للمصالحة الوطنية

بحثت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، مع نائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، حسين عطية القطراني، في بنغازي اليوم السبت، تطورات العملية الانتخابية في ليبيا، و"الحاجة المستمرة للمصالحة الوطنية"، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية.

وقالت وليامز في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي

"تويتر"، إنها أطلعت القطراني خلال اللقاء الذي حضره وكيل وزير الداخلية فرج أقعيم، على طبيعة مهامها كمستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، "لا سيما قيادة جهود الوساطة لتعزيز تنفيذ مسارات الحوار الثلاثة المنبثقة عن عملية برلين".

وفي وقت سابق من اليوم، التقت وليامز، مجموعة من المرشحين للرئاسة في الانتخابات الليبية، ومنهم عبد الحميد الدبيبة، والمشير خليفة حفتر وفتحي باشاغا.

وقالت وليامز على حسابها بموقع تويتر، إنها التقت عددا من المرشحين للرئاسة والبرلمان في طرابلس وبنغازي ومصراتة، من بين مجموعة واسعة من الفرقاء الليبيين.

وأوضحت وليامز، أنها تنوي لقاء المزيد من المرشحين في الفترة القادمة، للاستماع إلى آرائهم حول العملية الانتخابية وسبل المُضي قدماً فيها.

وتجري وليامز العديد من اللقاءات منذ وصولها الأسبوع الماضي إلى ليبيا، حيث التقت أمس رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري.

كما اجتمعت وليامز مع مستشار الأمن القومي لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إبراهيم بوشناف، حيث أطلعته على مهمتها في ليبيا، وناقشت معه آخر التطورات في البلاد.

ووصلت وليامز، أمس الجمعة، إلى مدينة بنغازي لاستكمال المشاورات التي تجريها مع مختلف الأطراف الليبية حول العملية السياسية.