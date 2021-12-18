رئيس الكونغو الديمقراطية: إفريقيا ستتجاوز التحديات بالتعاون مع تركيا



قال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، إن القمة التركية ـ الإفريقية ستدخل التاريخ في علاقات أنقرة مع دول القارة، ذاكرا أن الأخيرة ستتغلب على التحديات بالتعاون الثنائي مع تركيا، حسبما أفادت وكالة الأناضول للأنباء.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده تشيسكيدي، اليوم السبت، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، في ختام القمة الثالثة للشراكة التركية ـ الإفريقية التي استضافتها إسطنبول في الفترة ما بين 16 و18 ديسمبر الحالي.

وأفاد تشيسكيدي، وهو أيضا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، بأن دول القارة بحاجة إلى الخبرة والاستثمار لحل المشاكل التي تواجهها، وأن تركيا بلد يهتم بشكل خاص بالقارة الإفريقية ويقف إلى جانبها، مضيفا "سنتغلب على التحديات معا".

ونيابة عن شعوب إفريقيا، أعرب تشيسكيدي عن شكره للرئيس أردوغان، مشيرا إلى أن تركيا كانت وما زالت دولة مضيافة، وأظهرت إرادة قائمة على أساس الربح المتبادل مع دول القارة.

وأضاف تشيسكيدي: "أمام إفريقيا العديد من التحديات، ولا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، لا سيما فيما يتعلق بالبنية التحتية، حيث إن إفريقيا تريد إنشاء منطقة تجارة حرة قارية، ولهذا يجب أن تكون تركيا في علاقة أوثق مع القارة".

بدوره، أشار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، إلى إقامة تركيا علاقات قوية مع دول إفريقيا.

وأعرب محمد عن رغبته في تعزيز علاقات دول القارة مع تركيا، وأهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين الطرفين.

وأكد محمد أن كلا الطرفين الإفريقي والتركي مستعدان للعمل معا، مشيرا إلى أن ماضي تركيا خال من الاستعمار في إفريقيا وهو ما يشكل ميزة لها بالقارة مقارنة مع البلدان الأخرى.

وتطرق محمد إلى أهمية إرساء السلام في إفريقيا، مبينا أن دول مثل الكونغو وليبيا وموزمبيق أهداف للجماعات المتطرفة.

وشدد رئيس الاتحاد الإفريقي على أن الإرهاب يشكل تهديدا للسلم الدولي، مبينا أن القارة لا تتلقى دعما ماليا دائما من الأمم المتحدة.

واختتم محمد تصريحاته قائلا: "يجب أن نكون قادرين على الدفاع عن أنفسنا، ولا غنى عن الاستقرار والسلام، والسلام هو أولوية القارة الإفريقية".