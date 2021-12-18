حصول 88% من العمال المهاجرين في سنغافورة على جرعات معززة من اللقاح

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حصلت نسبة تبلغ 88 % من العمال المهاجرين على جرعة معززة من لقاح كورونا في سنغافورة.

ويشمل هذا العمال المقيمين في مهاجع، وعمال البناء والبحرية والإنتاج الذين يقيمون في أنواع أخرى من المساكن، حسبما ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" الماليزية اليوم السبت.

ويصبح العمال مؤهلين للحصول على الجرعة المعززة بعد 150 يوما من تلقيهم الجرعة الثانية.

وقال وزير القوى العاملة تان سي لينج أمس الأول الخميس إن هناك حاجة لمزيد من الوقت لفهم طبيعة سلالة أوميكرون الجديدة قبل تخفيف القيود، برغم حصول نسبة كبيرة من العمال المقيمين في المهاجع على جرعات معززة.

وأضاف تان أن البيانات المبدئية الصادرة من جنوب إفريقيا، حيث تم اكتشاف أوميكرون لأول مرة، تظهر أن من حصلوا على اللقاح يصابون بأعراض معتدلة عند إصابتهم بالسلالة الجديدة.