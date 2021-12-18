 تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة مجوهرات وبيعها - بوابة الشروق
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تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة مجوهرات وبيعها

نهاد القادوم
نشر في: السبت 18 ديسمبر 2021 - 6:22 م | آخر تحديث: السبت 18 ديسمبر 2021 - 6:22 م

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، تجديد حبس عاطل 15 يوما، على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من مسكن أحد الأشخاص.

كانت نيابة الجمالية الجزئية قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ترجع بداية الواقعة إلى ورود معلومات إلى وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية مفادها قيام شخص بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

على الفور انتقلت قوة أمنية من رجال مباحث القسم وألقت القبض على المتهم، وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، ووجد بحوزته مشغولات ذهبية عبارة عن "5 غويشة - 3 خاتم - أسورة – سلسلة – انسيال" مجهولين المصدر.

وأقر المتهم خلال التحقيقات معه أنه قام بسرقتها من داخل مسكن أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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