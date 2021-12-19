 عنكبوت يتسبب في الذعر واستدعاء للشرطة بمتجر بألمانيا - بوابة الشروق
الأحد 19 ديسمبر 2021 12:43 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الإعلان عن تطعيم الأطفال من سن 12 عاما بلقاح فايزر.. هل ستتحرك لتلقيح أبنائك؟

النتـائـج تصويت

عنكبوت يتسبب في الذعر واستدعاء للشرطة بمتجر بألمانيا

أنثى العنكبوت
أنثى العنكبوت
د ب أ
نشر في: السبت 18 ديسمبر 2021 - 11:59 م | آخر تحديث: السبت 18 ديسمبر 2021 - 11:59 م

تسبب عنكبوت في استدعاء الشرطة بأحد متاجر مدينة لودفيجسبورج، ولاية بادن فورتمبيرج جنوب غربي ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه عندما فتح أحد الموظفين صندوقا للموز، اليوم السبت، قفز العنكبوت للخارج، واختبأ داخل المتجر.

وخشي مسؤولو المتجر أن يكون العنكبوت ساما فاستدعوا خدمات الطوارئ المختلفة، شرع ضباط شرطة وخبير عناكب ومختص في المبيدات وموظف في هيئة إنقاذ الحيوانات في البحث عن المخلوق ذي الثمانية أرجل بين رفوف المتجر.

وأغلق المتجر لمدة ساعة ونصف ثم فتح بعد الإمساك بالعنكبوت، وقالت الشرطة إن العنكبوت لم يكن من النوع السام، ولكنه عنكبوت من نوع السرطان غير الضار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك