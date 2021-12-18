عبر شريف محمد الششتاوى والد الطفل عز الدين الذى تعرض لواقعة تنمر من مدرسة، عن حزنه الشديد لما تعرض له نجله، مؤكدًا أن نجله هادئ بشهادة جميه زملائه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المذاع عبر فضائية "الأولى"، الجمعة، أن ابنه يملك نسبة ذكاء تتراوح بين الـ 60 لـ 70%، مشيرًا إلى أنه اشتكى من عدم رؤيته وطلب من معلمة الحاسب الآلي أن يجلس في المقاعد الأولى.

وتابع، أن المعلمة أنهالت عليه بالتعليقات السخيفة، وتنمرت على حالته الصحية، مشيرًا إلى أنها أهانت الطفل قائلة: "أنت مجنون وكمان أعمى".

واستكمل أن نجله فوز سماع تلك الكلمات من المعلمة ظل يبكي، وفجأة خرجت المعلمة إلى مديرة المدرسة برفقة الطفل، متابعًا أن المديرة بدلًا من احتواء الموقف احتجزته في حجرتها.

وأوضح أن الطفل طلب التواصل مع أهله بعد تعرضه لهذا الموقف ولكن المديرة رفضت؛ وأمرته أن يغسل «ثلاثة أكواب»؛ لافتًا إلى أن الطفل ظل يبكي وارتجفت يده وسقط أحد الأكواب؛ أرضًا فعاقبته المديرة بتنظيف مكتبها.

يذكر أن النيابة العامة أمرت بإحالة معلمة بإحدى المدارس بمنطقة شبرا بالقاهرة للمحاكمة الجنائية؛ لتنمرها على طفل من طلاب الدمج المحتاجين للرعاية، وذلك بتعديها عليه بالقول بعبارات قصدت منها الحطّ من شأنه، ووضعه موضع السخرية في محيطه الاجتماعي، أثناء انعقاد حصة مدرسية.