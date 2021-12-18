أرسنال يكتسح ليدز يونايتد برباعية في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ارسنال فوزا كاسحا على مضيفه ليدز يونايتد 4 /1 اليوم السبت في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحسم ارسنال الفوز منذ الشوط الأول الذي أنهاه متقدما بثلاثة أهداف دون مقابل، حيث تكفل البرازيلي الشاب جابرييل مارتينيلي بتسجيل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 16 و28 ثم سجل بوكايو ساكا الهدف الثالث في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني رد البرازيلي رافينيا بهدف لليدز من ضربة جزاء في الدقيقة 75 لكن إيميل سميث روي سجل الهدف الرابع لارسنال في الدقيقة 84.

الفوز رفع رصيد ارسنال إلى 32 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد ليدز يونايتد عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.