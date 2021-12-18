محافظ الغربية يشيد بدور مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ القوافل الطبية المجانية

أشاد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، بالدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ القوافل الطبية المجانية داخل قرى مركز زفتى، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ حيث نظمت مؤسسة "صناع الخير" وصندوق "تحيا مصر" قافلتين طبيتين بمركز زفتى تم خلالهما الكشف على 1524 مواطنا، وتسليم 773 نظارة طبية للأهالي بزفتى.

كما جرى -خلال القافلة الأولى التابعة لمؤسسة صناع الخير بقرية "نهطاي"- الكشف على 962 مواطنا، وتم صرف العلاج اللازم لـ345 مريضا بالمجان، كما تم تسليم النظارات اللازمة لـ325 مريضا، بالإضافة إلى تحويل 178 حالة في حاجة إلى عمليات عاجلة إلى المستشفى.

وفي السياق ذاته، تم تنفيذ قافلة عيون بقرية "الغريب"، نظمها صندوق "تحيا مصر"، والتي تم خلالها الكشف على 832 مواطنا، حيث تم تحويل 175 حالة للعمليات العاجلة، وتسليم 448 مواطنا النظارات الطبية، وصرف العلاج اللازم بالمجان لـ554 مريضا منهم.

وأكد الدكتور طارق رحمي، أن محافظة الغربية مستمرة في تنفيذ القوافل المجانية التي تستهدف المواطنين الأكثر احتياجاً، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، مشيرا إلى تنفيذ 182 قافلة متنوعة ما بين (طبية، بيطرية، اجتماعية وزراعية).