الجيش الروسي يجلي حوالي 200 شخص من أفغانستان

أجلت روسيا حوالي 200 شخص آخرين من أفغانستان، في إطار مهمة إجلاء عسكرية، بعد أربعة أشهر من سيطرة طالبان على البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع في موسكو اليوم السبت أنه من بين هؤلاء، طلاب من روسيا وقيرغيزستان وأفغانستان، مقيدين في جامعات روسية.

ومن المقرر أن تهبط طائرات النقل الثلاث، طراز "اليوشين إيل-76، في قاعدة "شالوفسكي" العسكرية في منطقة "موسكو".

ومنذ نهاية أغسطس الماضي، أجلى الجيش الروسي 770 شخصا من أفغانستان.

وكما كان الحال مع رحلات إجلاء سابقة، تردد أن الطاقم وصل إلى أفغانستان، مع شحنة إنسانية للبلاد.

ومنذ سيطرة حركة طالبان على السلطة، يشهد الكثيرون وضعا بائسا، فقد تم قطع معظم المعونات الأجنبية وتجميد الاحتياطي من قبل البنك المركزي، خارج البلاد.

وتتوقع منظمة "انقذوا الأطفال" غير الحكومية أن يعاني 14 مليون طفل من الجوع هذا الشتاء، وطبقا للأمم المتحدة، فإن أكثر من نصف السكان، ليس لديهم ما يكفي من غذاء.