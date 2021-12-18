أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي بنظام "اوبن بوك" ولكن "لا يجوز اصطحاب كتب ورقية الى الامتحان" بينما "تتوفر الكتب الرقمية على التابلت" وعلى الطلاب تحميلها قبل الامتحان أو فتحها أثناء الامتحان من خلال الرابط الالكتروني.

وقال الوزير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مساء اليوم ان الامتحانات ستكون امتحانات ترم عادية جدا في سنوات نقل وهدفها أن يقف الطلاب على مستواهم في الموضوعات المختلفة.

وأشار إلى أن الامتحانات الالكترونية في المواد الأساسية تتضمن أسئلة اختيار من متعدد حتى يتم تصحيحها إلكترونيا بدون عنصر بشري، كذلك يشمل زمن الامتحان في بعض المواد وقتا لأسئلة مقالية ورقية يتم وضعها على مستوى المدرسة وتصحيحها أيضا على مستوى المدرسة.

وأوضح أنه يمكن للطالب أن يستخدم ورقة بيضاء في كتابة الخطوات إذا احتاج الأمر لذلك في بعض المسائل الرياضية والعلمية.

وقال إن امتحانات المواد خارج المجموع ورقية ومن وضع وتصحيح المدرسة، إذا تعرض طالب لأي مشكلة تقنية اثناء الامتحان سيتاح له امتحان إعادة لاحقا.

وأكد الوزير أن الوزارة تحرص على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا وعلى الطلاب استخدام الماسك الطبي طوال فترة تواجدهم بالمدرسة مع ملاحظة التباعد الاجتماعي.