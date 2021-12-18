عبدربه : وجدت التقدير من الخطيب ومرتضى منصور ولم أجده في الإسماعيلي

قال حسني عبدربه نجم الإسماعيلي السابق أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يقدران النادي الإسماعيلي ونجومه أكثر بكثير من إدارة الاسماعيلي.

وقال عبدربه في تصريحات لقناة أون سبورت :" وقعت للأهلي من قبل وهو أمر طبيعي في ظل أزمة مالية في ذلك الوقت وبمجرد إنهاء الأزمة اتفقنا على عدم التنفيذ العقد .. وجدت تقدير من الخطيب ومنصور ولم أجدة في بيتي".

وأضاف :" لا أشجع الأهلي أو الزمالك وإنتمائي للإسماعيلي فقط .. أتعجب من حصر التشجيع في مصر للأهلي والزمالك فقط".

وشدد عبدربه على أن الإسماعيلي يستحق أن يكون في مكان أفضل نظرًا لتاريخه الكبير.

وكشف عبدربه عن أمله في رئاسة النادي في يوم من الأيام مؤكدًا أن اللائحة الخاصة بالنادي هي التي منعته من المنافسة على رئاسة النادي حيث تنص على أن يكون المرشح بالغ من العمر 45 عامًا.