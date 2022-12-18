وزير الاقتصاد الألماني يشيد بالاتفاق الأوروبي بشأن تجارة الانبعاثات

أشاد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، بالاتفاق الأوروبي على تشديد القواعد بالنسبة لتجارة الانبعاثات، ووصفه بأنه نجاح عظيم.

وقال هابيك في بيان تم نشره اليوم الأحد بالعاصمة الألمانية برلين: "من المنظور الألماني يعد الاتفاق تقدما لأجل حماية المناخ الذي يضمن في الوقت ذاته القدرة على المنافسة لصناعاتنا الأوروبية".

وكان مفاوضون من البرلمان الأوروبي وأعضاء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على إصلاح لنظام "تجارة الانبعاثات الأوروبية" (إي.تي.إس)، في وقت مبكر صباح اليوم الأحد.

ويجعل نظام (إي.تي.إس)، وهو مخطط تسعير الكربون بالاتحاد الأوروبي، والذي تأسس في عام 2005، وتم توسيعه مؤخرا، القطاعات عالية التلوث، مثل محطات الطاقة والصناعة، تشتري تصاريح لانبعاثات الكربون التي تحدثها.

واتفق المفاوضون على الإلغاء التدريجي لـ"بدلات الانبعاثات المجانية " للشركات، بحلول عام 2026 وانتهائها بحلول عام 2034.

كما تم الاتفاق أيضا على صندوق، بقيمة حوالي 86 مليار يورو(91 مليار دولار) لدعم المستهلكين، مع انتقال الاتحاد الأوروبي من الوقود الأحفوري، إلى الطاقة المتجددة.

ووصف هابيك الاتفاق بأنه محوري من أجل جعل الاتحاد الأوروبي أقل اعتمادا على الوقود الأحفوري، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يمضي قدما في حماية المناخ ويثبت تصميما في ذلك، رغم كل الأزمات.

وقال: "سياسة المناخ الأوروبية تضمن أن نسير سويا في الاتحاد الأوروبي في الطريق نحو الحياد المناخي وأن نضع معايير لتنفيذ سياسة المناخ في جميع أنحاء العالم".