 كييف: القوات المسلحة الأوكرانية دمرت موقعا للذخيرة الروسية ودفاعات جوية - بوابة الشروق
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كييف: القوات المسلحة الأوكرانية دمرت موقعا للذخيرة الروسية ودفاعات جوية

كييف - د ب أ
نشر في: الأحد 18 ديسمبر 2022 - 11:09 م | آخر تحديث: الأحد 18 ديسمبر 2022 - 11:09 م
قالت هيئة الأركان العامة في أوكرانيا، مساء اليوم الأحد، إن القوات المسلحة الأوكرانية دمرت مستودعين على الأقل للذخيرة الروسية ومواقع أنظمة مضادة للطائرات خلال القتال في شرق البلاد.

وقام السلاح الجوى بعدة مهام إلا أن هيئة الأركان لم تقدم أي تفاصيل عن المواقع المستهدفة.

وقال المستشار الرئاسي أوليكسي أريستوفيتش في كييف إن روسيا تكبدت خسائر فادحة بعد قتال عنيف حول بلدة باخموت في دونباس، حيث تعرضت وحدة روسية تتألف مما يتراوح بين 400 و800 جندي لكمين تم إعداده بعناية و"تم إخراجها من الخدمة".

ولا يمكن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

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