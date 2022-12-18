شهدت مسابقة المؤسسة العربية الحديثة، العديد من المشاركات المصرية والعربية في الرواية والقصة القصيرة والكوميكس وأدب الطفل والسيناريو، وهي المسابقة التي أطلقت في الأول من نوفمبر الماضي وينتهي التقدم لها في 31 ديسمبر الجاري، وتُعلن قائمتها الطويلة في شهر مارس والقائمة القصيرة في شهر إبريل من العام المقبل 2023.

وفي هذا الإطار، قال مصطفى حمدي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العربية الحديثة، إن المسابقة في دورتها الأولى شهدت نسبة مشاركات كبيرة في أفرع المسابقة المختلفة، ومن المتوقع أن تكشف المسابقة عن العديد من المفاجآت من خلال مواهب تقوم بضخ دماء جديدة في شريان الإبداع المصري، وربما تكون لها مسيرة تشبه مسيرة الرعيل الأول مثل نبيل فاروق وأحمد خالد توفيق، وهي المواهب التي لن نتوانى عن نشر إبداعاتهم في سلاسل روايات مصرية للجيب وتعريف القارئ المصري والعربي بهم.

فيما قالت نوال مصطفى، المستشار الثقافي للمؤسسة العربية الحديثة إن "المشاركات فاقت التوقعات، ونأمل أن تكون قد فتحت طريقًا آخر للمواهب المصرية والعربية، لتكون نواة لأفكار جديدة تطرحها المؤسسة العربية الحديثة كما فعلت كثيرا من قبل، ويأتي ذلك تأكيدا للدور الذي تلعبه المؤسسة منذ إنشائها على يد حمدي مصطفى، وهي المهمة التي حملناها على أكتافنا من بعد لنؤكد أننا ماضون في السير على نفس النهج".

أما عن فكرة المسابقة فتأتي كامتداد لمسيرة المؤسسة العربية الحديثة في اكتشاف المواهب وجذب الشباب المصري والعربي لعالم القراءة في ظل التحديات التكنولوجية الحديثة التي جعلتهم ينصرفون عن الكتاب.

أما عن شروط المسابقة فقد حددت المؤسسة العربية الحديثة، عددًا من الشروط وهي أنه يحق للأدباء من كل الأقطار العربية المشاركة في المسابقة. ولا يشارك المتسابق إلا بعمل واحد في الفئة الواحدة، كما يجوز المشاركة في أكثر من فئة، وحول الفئة العمرية ذكرت أنه لا يشترط حد أقصى أو أدنى للسن، مع الحرص ألا يكون النص قد سبق نشره بأية وسيلة من وسائل النشر الورقي أو الإلكتروني.

أما عن جوائز المسابقة في كل الفئات فيحصل المركز الأول: 25 ألف جنيه مصري، والمركز الثاني: 15 ألف جنيه مصري، والمركز الثالث: 10 آلاف جنيه مصري، بالإضافة إلى نشر الأعمال الفائزة ووضعها ضمن خريطة نشر المؤسسة العربية الحديثة.

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أما عن المؤسسة العربية الحديثة فقد تأسست عام 1960 على يد الراحل حمدي مصطفى، وأصدرت سلسلة كتب سلاح التلميذ للمرحلة الابتدائية وسلسلة كتب المعلم للمرحلتين الإعدادية والثانوية.

وتوجهت المؤسسة للنشر للشباب، وأطلقت العديد من السلاسل لكتاب كبار هم نبيل فاروق وشريف شوقي وأحمد خالد توفيق وخالد الصفتي وغيرهم، وكانت هناك العديد من السلاسل مثل رجل المستحيل وملف المستقبل وسلاسل د. أحمد خالد توفيق مثل ما وراء الطبيعة - فانتازيا إلى جانب سلاسل أخرى كفلاش - كوكتيل 2000 - سافاري - سلة الروايات - زهور - المكتب رقم 19 - المكتب رقم 17 والعديد من الروايات الأخرى.