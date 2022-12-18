قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء الأسبق، إن المسألة غير مرتبطة بوجود حرب بين الجنيه والدولار، مشيرًا إلى أن كل دولة تعمل على أن تكون العملة الخاصة بها متزنة ومستقرة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن رغبة دولة في تحقيق مكاسب مالية على حساب الدول الأخرى، ستجعل الجميع خاسرين.



ولفت إلى أن «الحل الوحيد المعقول مرتبط باعتراف كل دولة بحقوق الآخرين والعكس، وتحمل الجميع نصيبه من الأعباء، وحماية مصالحها، ومساعدة الآخرين على حماية مصالحهم»، مشددًا على أهمية بدء المناقشة بالسلام ونوع من القبول لحق الآخر.



وذكر أن «العلاج للوضع العالمي، يقتضي المواجهة الصريحة، والإعداد لفترة من السلام؛ لأن الحرب لم تكن أبدًا طريقًا للوصول إلى نتائج»، موضحًا أن «مصر تحتاج التأكيد على أنها تقف موقف السلام في المنطقة المحيطة».



وتابع: «لا مجال لأي نجاح لو لجأنا إلى الوسائل العنيفة باستخدام القوة العسكرية أو غيرها، ينبغي الرضوخ إلى الاتفاق المنصف الذي يعطي كل طرف ما يتوقعه، فالأمور تحتاج هدوءً وعدم اتخاذ إجراءات متهورة، لأن الوضع بالغ الصعوبة، والجميع سيكون خاسرًا ما لم نجد الحلول العاقلة المتزنة التي تراعي حقوق الآخرين».



وأوضح أن «الحلول الرشيدة تقتضي العمل على إحلال السلام»، مضيفًا: «كل شخص يستطيع أن يحدد للطرف الآخر أن الاستعداد الحقيقي وليس الوهمي للوصول إلى توافق، يحمي مصالح الجميع، فالعالم يحتاج لحل مشكلاته بالتوازن العقلي المناسب، وأن توزع الحقوق على الآخرين دون خاسر أو رابح».





