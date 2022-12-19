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وزير الثقافة الموريتاني: نمضي في خدمة اللغة العربية

نواكشوط - أ ش أ
نشر في: الأحد 18 ديسمبر 2022 - 11:19 م | آخر تحديث: الأحد 18 ديسمبر 2022 - 11:19 م
قال وزير الثقافة الموريتاني محمد ولد اسويدات إن الحكومة الموريتانية ماضية في خدمة اللغة العربية وتعزيز مكانتها وتطويرها.

وأضاف، خلال إشرافه في نواكشوط مساء الأحد على انطلاق الاحتفالات الموريتانية باليوم العالمي للغة العربية، أن الحكومة الموريتانية بتوجيهات من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ماضية في خدمة اللغة العربية وتعزيز مكانتها وتطويرها واستثمارها لصالح توطيد هويتنا الوطنية وتنوعها.

وأوضح الوزير أن اللغة العربية التي هي لغة القرآن الكريم، فرضت مكانتها في العالم وفي موريتانيا بشكل خاص حيث حملها أهل هذه البلاد وتعلقوا بها شعرا ونثرا، مشيرا إلى أنها تعد ركنا أساسيا ورئيسيا من أركان التنوع الثقافي البشري وقد سادت لقرون طويلة.

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