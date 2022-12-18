عهد أسد الجبل الشهير في هوليوود على وشك الانتهاء

وقالت ماتي إن اسمه بي - 22 وكان لقاءها به في مارس علامة لا تُمحى.

توهجت عيناه الخضراوتان في وجهها مباشرة. حدقت فيه بدورها. التقطت مقطع فيديو سريعاً قبل أن تختبئ في الداخل، وبقي بي - 22 حتى الفجر، عندما غادر بهدوء من فوق سياج شبكي.

وقالت "كان بإمكانه تدميري، لكنه لم يفعل. تصاعد الأمر بسرعة وأصبح حيواني الروحي. لقد انتقلت من صفر إلى مئة، بسرعة كبيرة".

لم تكن ماتي أول من انسحر بأنجلينو بي - 22. إذ أن المدينة خاضعة لقبضته منذ عام 2012، عندما تمكن بطريقة ما من عبور طريقين سريعين مميتين والإقامة في غريفيث بارك، وهو جبل مساحته 4200 فدان في قلب واحدة من أكبر الغابات الخرسانية في العالم.

منذ ذلك الحين، جعلته جاذبيته واختياره الغريب للموئل الحضري بطلاً شعبياً محلياً. كما أن محنته - كونه محاصراً في جزيرة حضرية من دون إمكانية العثور على رفيق - جعلته أيضاً وجهاً لحركة لحماية الأنواع المهددة بالانقراض.

هذا الأسبوع، تحطمت قلوب معجبي بي - 22 عندما أعلنت إدارة الأسماك والحياة البرية في كاليفورنيا أنه بسبب السلوك غير المنتظم بشكل متزايد من الأسد مع بلوغه سن الشيخوخة، فإنه يواجه الآن مستقبلين قاتمين محتملين: أن يُنقل أو أن يخضع للموت الرحيم. ولن يعود بالتأكيد إلى غريفيث بارك.

ولكن مهما حدث، فقد عزز عهده الذي دام عقداً من الزمان مكانته كنجم مشرق في هوليوود مثل أي نجم على الشاشة الكبيرة.

ولادة نجم

تعدّ حديقة غريفيث صغيرة مقارنة بمتوسط الحجم النموذجي لأسد الجبل البالغ 150 ميلاً مربعاً. ومع ذلك، مثل العديد من سكان المدن، كان بي - 22 على استعداد للتضحية بالمساحة من أجل موقع رئيسي.

وقد اكتُشف أول مرة في فبراير 2012، عندما كان ميغيل أوردينيانا، عالم الأحياء في الحديقة، يفحص لقطات ليلية مصورة من مصائد كاميرا الحياة البرية الخاصة به.

ويتذكر أوردينانا "فجأة تظهر هذه المؤخرة الضخمة للأسد عبر شاشة الكمبيوتر الخاص بي!".