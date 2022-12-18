عقد أنشطة سكانية للتوعية باستحسان معاملة المرأة في الأقصر

أعلنت رجاء شوقي، مدير وحدة السكان بمحافظة الأقصر، عن تنفيذ عدة أنشطة ضمن خطة الوحدة خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الحالي.



وقالت شوقي، إنه من ضمن الأنشطة، عقدت ندوة "رفقا بالقوارير" بمركز ومدينة أرمنت،

وفي إطار تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ شهدت قاعة المؤتمرات الدولية، ختام فعاليات حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة؛ وتقديم كامل الدعم لإنجاح الحملة، من خلال الفعاليات والمبادرات المتاحة، انطلاقًا من رؤية وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية وتأكيدًا على ضرورة المشاركة والتشبيك مع الجهات المختلفة ومتابعة وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.



وأضافت شوقي، أنه في إطار إقامة الشراكات وإطلاق المبادرات المجتمعية بما يخدم القضية السكانية شاركت وحدة السكان في إقامة فاعليات (يوم التحدي) لدعم أصحاب القدرات الخاصة بنادي الشبان المسلمين بأرمنت والذي يأتي تزامنا مع احتفالات اليوم العالمي لمتحدي الإعاقة.