 باكستان.. مقتل 4 شرطيين في هجوم بالقنابل والأسلحة - بوابة الشروق
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باكستان.. مقتل 4 شرطيين في هجوم بالقنابل والأسلحة

وكالات:
نشر في: الأحد 18 ديسمبر 2022 - 3:15 م | آخر تحديث: الأحد 18 ديسمبر 2022 - 3:15 م

قتل أربعة من أفراد الشرطة الباكستانية وأصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة اليوم الأحد بهجوم مسلح على مخفر في شمال غرب البلاد.

وقال نواز خان، الضابط في مركز الشرطة الذي تعرض للهجوم، إن المشتبه بهم استخدموا القنابل اليدوية والأسلحة الآلية لمهاجمة المخفر الواقع في منطقة لاكي مروات قبل الفرار من مكان الحادث ليلا.

وأضاف أن قوات الشرطة المناوبة ردت على الهجوم وطلبت تعزيزات قبل أن يفر المهاجمون الذين نفدت ذخيرتهم على ما يبدو قبل وصول المساعدة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى اللحظة، لكن حركة "طالبان" الباكستانية أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات السابقة على الشرطة في المنطقة.

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