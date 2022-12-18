نسخة قطر تحطم كافة الأرقام التهديفية لكؤوس العالم

سجلت بطولة كأس العالم 2022، رقمًا قياسياً جديدًا في عدد الأهداف المسجلة، بعد نهاية الأشواط الإضافية من المباراة النهائية بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهم.

وانتهى الشوط الإضافي الثاني من مواجهة منتخبي الأرجنتين وفرنسا بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهم، في المباراة المقامة حاليا على ملعب لوسيل، في الدور النهائي من مونديال 2022.

وأحرز المهاجم الفرنسي كيليان مبابي الهدف الثالث لمنتخب بلاده في المباراة النهائية لمونديال 2022، ليصل عدد الأهداف المُسجلة في بطولة كأس العالم إلى 172 هدفًا عن طريق 117 لاعبًا.

وأصبحت نسخة قطر 2022 أكثر النسخ تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم بـ 172 هدفًا، متخطيًا نسختي 1998 بفرنسا و 2014 بالبرازيل.