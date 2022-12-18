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التلفزيون الحكومي الروسي: بوتين سيصدر إعلانا هاما الأسبوع المقبل

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
موسكو (د ب أ)
نشر في: الأحد 18 ديسمبر 2022 - 4:07 م | آخر تحديث: الأحد 18 ديسمبر 2022 - 4:07 م

ذكرت وسائل إعلام رسمية روسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيصدر إعلانا هاما، في اجتماع وزارة الدفاع الأسبوع المقبل.

وقال بافيل ساروبين، مقدم برنامج (موسكو. الكرملين.بوتين) "لشبكة الإذاعة والتلفزيون الروسية "دبليو.جي.تي.آر.كيه" اليوم الأحد "إننا ننتظر تصريحات مهمة".

وطبقا للبرنامج، سيرأس بوتين اجتماعا موسعا سنويا لوزارة الدفاع. ولم يعرف بعد موعد الاجتماع على وجه الدقة.

غير أنه من المتوقع أن يتوجه بوتين إلى منسك غدا الاثنين لإجراء محادثات مع الكسندر لوكاشينكو، حاكم بيلاروس.

وفي اجتماع حكومي الأسبوع الماضي، طلب بوتين بالفعل تعديل خطط التسلح.

ويعتقد أنه من الممكن أن يستمر في دفع تحويل اقتصاده الخاص إلى اقتصاد حرب، حيث تواصل قواته الخاصة مواجهة مشكلات مع الإمدادات خلال الحرب في أوكرانيا.

وبسبب الصعوبات المستمرة في الحرب، تجنب بوتين بشكل كبير الموضوع في الأسابيع الأخيرة، وألغى أيضا مؤتمره الصحفي السنوي التقليدي، قبل فترة قصيرة من أعياد الميلاد "الكريسماس".


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