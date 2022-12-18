أمين عام التعاون الخليجي يؤكد أهمية دور المؤسسات التشريعية لتعزيز مسيرة المجلس

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الأحد، أهمية الدور المحوري للمؤسسات التشريعية في دول المجلس في دعم وتعزيز مسيرة مجلس التعاون.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي هانا نيومان، حيث ثمن الدور الكبير لرؤساء وأعضاء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول المجلس وإسهاماتهم في دعم مجالات التكامل والتعاون بين دول المجلس، والعمل على تحقيق تطلعات مواطني مجلس التعاون وفق توجيهات قادة دول المجلس، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

ودعا الحجرف إلى أهمية تعزيز الحوار البرلماني بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بما يخدم المصالح المشتركة، مؤكدًا الاهتمام البالغ بتعزيز البيئة المؤاتية لتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال تولي المرأة للأدوار القيادية ومشاركتها في صنع القرار في جميع المجالات، مشيرا إلى أهمية استمرار انعقاد الاجتماعات المتبادلة بين مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون والبرلمان الأوروبي بما يحقق المصالح المشتركة.

وشهد اللقاء بحث عدد من القضايا ومجالات العمل الخليجي البرلماني المشترك والسعي للمحافظة على المكتسبات الخليجية، في ظل توجيهات قادة دول المجلس.