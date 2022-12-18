وزيران إيطاليان يصعدان انتقادهما للبنك المركزي الأوروبي ويحذران من أزمة ائتمانية

صعّد وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني انتقاداتهما لزيادة سعر الفائدة الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي، ولخطاب رئيسة البنك كريستين لاجارد المتشدد.

وقال كروسيتو، وهو حليف وثيق لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني، في مقابلة مع صحيفة لا ستامبا نشرت اليوم الأحد: "تقييد الائتمان في هذا الوقت هو قرار ثقيل للغاية"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأشار إلى خطة البنك المركزي الأوروبي لما يسمى بالتشديد الكمي لتقليص محفظة سنداته، وتوصيات رأس المال الصادرة عن الهيئة المصرفية الأوروبية للبنوك، مضيفا أن إيطاليا تخاطر بأزمة ائتمانية بقيمة 100 مليار يورو (106 مليارات دولار).