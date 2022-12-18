لماذا ينفق إيلون ماسك وقته على تويتر وليس على المهمة إلى المريخ؟

وصف ماسك، المولود في جنوب إفريقيا، التعايش مع متلازمة أسبرجر، وهو نوع من التوحد، وذكر أن هدفه الرئيسي في الحياة هو استعمار المريخ.

ما تعلمته هو أنه - كما هو الحال مع الكثير منا - هناك العديد من الوجوه المختلفة لإيلون ماسك.

الشخصية التي يعرضها عبر تغريداته الغزيرة استفزازية ومثيرة للجدل وصاخبة. إنه يعرف أن كل ما يقوله سيتصدر عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم، ويستمتع بتصيد وسائل الإعلام بتصريحات ونكات أكثر غرابة. إنه يحب محاولة حثنا نحن الصحفيين على كتابة عناوين أكثر تطرفاً من أي وقت مضى.

في الأماكن العامة، تعلم أن يكون رجل استعراض، سواء كان يرقص جنباً إلى جنب مع الروبوتات التي تصنع السيارات الكهربائية، أو يخرج منتصراً من أحدث نموذج أولي لسيارة تيسلا، أو يتم تصويره وهو يسير في مقر تويتر وهو يحمل مغسلة مردداً جملة شهيرة على الانترنت. وفي عيد الهالوين الماضي، حضر حفلة بدرع جلدي، زي بقيمة 7500 دولار يسمى "بطل الشيطان".

ومع ذلك، وصفته زوجته السابقة تالولا رايلي التي تزوجها مرتين، في سلسلة بي بي سي الوثائقية "ذي إيلون ماسك شو " بأنه "لطيف" و"خجول".

أخبرني الصحفي والمؤلف المخضرم في وادي السيليكون مايك مالوني، الذي يعرف ماسك منذ 20 عاماً، بأنه يرى "رجلاً متحفظاً جداً وذكياً جداً واستبطانياً جداً ومثقفاً" يقضي رحلات طويلة عبر المحيط الأطلسي يقرأ جداول المسار المعقدة، محاولاً معرفة كيفية هبوط مركبة فضائية على سطح المريخ.

لدى الرجلين رهان طويل الأمد بقيمة 5 دولارات على طموح ماسك لإرسال أشخاص إلى المريخ بحلول عام 2030.

قلت " لا أعتقد أنه يمكنك فعل ذلك - لكنني آمل أن تفعل ذلك. آمل أن أكون مديناً لك بمبلغ 5 دولارات"، يقول مالوني. إن "هذا الرهان لا يزال يطفو في الهواء".