أشاد الإعلامي عمرو أديب، بتنظيم قطر لبطولة كأس العالم 2022، مشيرًا إلى أن التوقعات قبل بدء البطولة، أفادت بأن الأماكن الموجودة والفنادق لن تكفي الزوار.



وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد: «بصراحة قطر عملت بطولة كأس عالم عظيمة، كان التوقع قبل الكأس أن الأماكن لن تكفي، والتساؤلات تدور حول كيفية الحفاظ على النظام، وكذلك التحديات الإعلامية وتنظيم المباريات ونقل اللاعبين».



وأضاف: «بصراحة قطر شرفت العرب، تنظيم قطر لكأس العالم لا يستطيع أحد أن يقول عليه شيئًا؛ لأنها استطاعت استيعاب كل الثقافات، وتنقل بشكل جميل وجيد الثقافة العربية للعالم».



وأشار إلى عدم ورود شكوى من أحد بشأن تنظيم قطر للبطولة، أو حدوث مشكلات أو سلبيات يمكن التوقف عندها، معقبًا: «ما قامت به قطر - أيا كان الثمن الذي دفع - في النهاية عاوز الحقيقة؟ يعني الناس حتى المحترفة في الدوحة اللي ليها علاقة بصناعة الكرة، ليس عندها ملاحظة واحدة».



واستطرد: «أيًا كان ما أثير عن هذه الكأس وتكلفتها، لا أستطيع أن أنكر في نهاية هذا الكأس أن القطريين قاموا بإنجاز عظيم حتى آخر لحظة، ومرت البطولة بلا أحداث أو مشكلات أمنية أو توترات أو خناقات أو مشاكسات بين الجماهير».



واختتم: «نجحت قطر في تنظيم الكأس ونقطة، الأمر يجب أن أقوله وبصراحة مهما كان الواحد عنده مشاعر في أشياء أخرى، وأيًا كانت الخناقات البايخة قبل البطولة عن قطر، هي عملت كأس كبيرة، أنا بقول الحقيقة والأرزاق على الله».