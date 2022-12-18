رئيس أركان الجيش الكويتي يبحث مع وزيرة الدفاع الكندية المواضيع ذات الاهتمام المشترك

حث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد الصباح، مع وزيرة الدفاع الوطني الكندية أنيتا أناند الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وقالت وزارة الدفاع الكويتية -في بيان لها اليوم الأحد

إن ذلك جاء خلال استقبال رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي لوزيرة الدفاع الوطني الكندية يرافقها رئيس أركان القوات المسلحة الكندية الفريق أول واين د آير والوفد المرافق لها وذلك بمناسبة زيارتهم الرسمية للكويت. وأشاد رئيس الأركان الكويتي بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين وحرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون العسكري المشترك، إضافة إلى بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.