رئيس مجلس السيادة بالسودان يلتقي نائبة رئيس بعثة يونيتامس

أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم الأحد بجهود نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية "يونيتامس" المنسق المقيم للشئون التنموية والإنسانية بالسودان خارجياتا لوندياي، في السودان لإحلال السلام والاستقرار.

وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي - في بيان اليوم - "جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس السيادة، نائبة رئيس البعثة وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملها بالسودان"، وأعرب رئيس مجلس السيادة عن أمنياته لها بالتوفيق في منصبها الجديد كوكيل عام للشئون الأفريقية بالأمم المتحدة.

ومن جانبها، أعربت خارجياتا لوندياي - في تصريح عقب اللقاء - عن تقديرها للدعم والتعاون الكبير الذي وجدته من القيادات السودانية ومسؤولي الوزارات والمؤسسات الرسمية والشعبية، مما مكنها من آداء مهامها على الوجه المطلوب خلال فترة عملها بالسودان.

وقالت لوندياي إنها على ثقة في قدرة السودانيين على تجاوز التحديات السياسية التي تواجه البلاد، وأنها سعيدة للغاية لأنها شهدت التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري الذي يؤكد قدرة القيادات السودانية على اتخاذ القرارات الصعبة التي من شأنها وضع السودان في المسار الصحيح.. مضيفة أن السودان، بما يملكه من إمكانيات، قادر على تقديم الكثير المفيد لإفريقيا والعالم بأسره.