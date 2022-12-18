كتائب القسام تدعو إلى الاستنفار للدفاع عن المسجد الأقصى

دعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأحد، إلى الاستنفار العام لـ "الدفاع" عن المسجد الأقصى في شرق القدس ومجابهة اقتحامه من جماعات يهودية.

وقال الناطق باسم الكتائب المكنى أبو عبيدة، في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للقسام، إن تهديدات الجماعات اليهودية بتكثيف اقتحام المسجد الأقصى خطيرة وتؤشر إلى طبيعة التركيبة الإجرامية التي وصلت إلى سدة الحكم في الكيان (إسرائيل).

وأضاف أبو عبيدة، أن ذلك يحتاج إلى حالة استنفار لشعبنا وأمتنا لحماية مسرى نبيهم من هذه الشرذمة، لكن بعون لله سينقلب السحر على الساحر، وسيكون هذا الإجرام وهذا الجنوح للتطرف الكبير الذي يعيشه الكيان هو بداية زوالهم".

ويأتي ذلك فيما دخل عشرات الإسرائيليين صباح اليوم إلى المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة الشرطة الإسرائيلية في أول أيام احتفالات عيد "الأنوار" اليهودي الذي يمتد لثمانية أيام.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن السلطات الإسرائيلية أزالت قبل أيام، لافتة وضعتها الحاخامية الرئيسية الإسرائيلية منذ عشر سنوات تحرم دخول اليهود للأقصى، ووضعت أخرى تشجع اقتحامات المسجد، وأداء طقوس تلمودية في باحاته وساحاته.

ومن جهة أخرى، أكد أبو عبيدة، أن "الحراك المقاوم الممتد والمتصاعد في الضفة الغربية يمثل الحالة الطبيعية للرد على العدوان والتأسيس لمرحلة التحرير القادم".

وقال أبو عبيدة: "ننظر ببالغ التقدير لشبابنا وأهلنا في الضفة وهم يسطرون ملاحم بطولية يقف كل الشرفاء أمامها احتراماً وإجلالاً وافتخارا، ونرى أن هذا الحراك هو الأهم خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة، وسيكون له تداعيات استراتيجية على مستقبل الكيان".

وحث الناطق باسم القسام على "تصعيد المقاومة في الضفة الغربية والقدس، فنحن أمام معركة وجود وحق وتاريخ ومستقبل، وإنما النصر صبر ساعة".