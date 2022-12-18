ناشطة أوكرانية حائزة على جائزة نوبل: يجب تأسيس محكمة لجرائم الحرب الروسية

صرحت الحقوقية الأوكرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، أوليكساندرا ماتفيتشوك، بأنها ترى أن "تأسيس محكمة لجرائم الحرب الروسية يمكن أن يحدث تأثيرا في مواجهة جرائم الجيش الروسي ببلادها في خلال وقت قصير".

وقالت ماتفيتشوك لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية، في عددها الصادر اليوم الأحد: "إذا سرنا بالفعل الخطوات الأولى نحو محكمة دولية، سيرسل ذلك إشارة للجناة بأنه سيتم محاسباتهم... يمكن أن ينقذ ذلك أرواحا".

وأضافت الناشطة الأوكرانية، أنها وثقت مع شركاء وشهود عيان 27 ألف حالة من جرائم الحرب، قائلة: "يعد ذلك قمة جبل الجليد فقط".

يذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعا بالفعل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لتأسيس محكمة خاصة في شهر سبتمبر الماضي.

وأكدت ماتفيتشوك، أنه يجب ألا يتم الانتظار، قائلة: "يتعين علينا تأسيس محكمة دولية ومحاسبة بوتين و(رئيس روسيا البيضاء ألكسندر) لوكاشينكو وغيرهم من مجرمي الحرب".

وأشارت الناشطة الحقوقية الأوكرانية إلى أن إنشاء مثل هذه المحكمة، يحتاج لدعم منظمة دولية، ومن الأفضل أن تكون هذه المنظمة هي الأمم المتحدة، لافتة إلى أنه بدلا من ذلك يمكن أيضا تأسيس محكمة تحت مظلة الاتحاد الأوروبي أو مجلس أوروبا.