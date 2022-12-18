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وزير الدفاع الروسي يزور مواقع تمركز القوات في أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الأحد 18 ديسمبر 2022 - 12:51 م | آخر تحديث: الأحد 18 ديسمبر 2022 - 12:51 م

زار وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، مواقع تمركز القوات الروسية في أوكرانيا، بحسب ما قاله مسؤولون.

وقالت وزارة الدفاع، على قناتها على تطبيق تيلجرام اليوم الأحد: "توجه رئيس الهيئة العسكرية الروسية إلى مناطق تمركز أفراد القوات المسلحة، وزار مواقع تمركز الوحدات الروسية على الخط الأمامي في منطقة العملية العسكرية الخاصة".

وقد تم نشر الخبر مصحوبا بمقطع فيديو يظهر شويجو على متن مروحية.

وأضاف البيان، على تطبيق تيلجرام أن شويجو استمع لتقارير القادة، وتحدث مع الجنود.

وقدم لهم الشكر على أدائهم للخدمة بصورة مثالية.

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