محافظ أسوان: استكمال تغطية مصرف السيل أحد أهم ثمار زيارة لجنة الزراعة بالنواب

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تخصيص 365 مليون جنيه لاستكمال تغطية مصرف السيل بطول 2530 مترا، كأحد أهم ثمار الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري للمحافظة.

وقال المحافظ، إن ذلك كان بمثابة حلم تحقق بعد سنوات، ليساهم في إحداث نقلة حضارية لمناطق حي شرق المدينة بدعم من وزارة الموارد المائية والري بقيادة الدكتور هانى سويلم.

جاء ذلك أثناء حضور محافظ أسوان لاجتماع اللجنة بمقر مجلس النواب لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، وجابر أبو خليل، وحمدي محمد حسن، ومجدي ملك بشأن متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة للجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بشأن الزيارة الميدانية التي قامت بها إلى محافظة أسوان خلال دور الانعقاد السابق من فترة 16 إلى 19 فبراير 2022.

وشهدت اللجنة مناقشة عدم تحرير غرامات على أهالي الرقبة بنجع الحجازية بمركز دراو، لحين تقنين أوضاع فتحات الري على أراضي تقع خارج الزمام، والتي تم حصرها، وجار عرضها على اللجنة المشتركة بين وزارتي الزراعة والري لاتخاذ اللازم بشأن تقنينها حيث لم يتم تحرير محاضر مخالفات لها منذ العام الماضي، وهو الذي يتوازى مع الإسراع بعمل تكاسي لترعة المنصورية لمنع النحر، بجانب توفير عدد من المهندسين والفنيين بمديرية الزراعة.

فيما شهد الاجتماع الثاني للجنة استعراض خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتطوير بحيرة السد العالي ورفع كفاءتها والتصدي لظاهرة الصيد الجائر بالبحيرة، وزيادة أعداد التماسيح بها.

وأشار اللواء أشرف عطية، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير آليات العمل وتنمية الثروة السمكية بجميع البحيرات والمسطحات المائية تم صدور قانون رقم 146 لسنة 2021 بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية؛ ما سيساهم في توحيد الجهود والقضاء على تعدد الولايات داخل بحيرة ناصر وبالتالي زيادة معدلات الإنتاج السمكي المستهدفة.

ولفت إلى أنه من المخطط ضخ استثمارات بحوالي 65 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة 3 مفرخات سمكية بصحارى وجرف حسين وتوشكى من أجل زيادة إنتاج الزريعة والتي من المخطط أن تضاعف إلى 40 مليون زريعة بدلا من 20 مليون العام المنقضي، لتصل إلى 100 مليون زريعة بعد 3 سنوات مع انتقاء البلطي النيلي الأكثر جودة.