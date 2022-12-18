نيوهاوس يهدف للمشاركة مع مونشنجلادباخ أمام باير ليفركوزن

يهدف فلوريان نيوهاوس لاعب خط وسط فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم، للعودة للمشاركة في المباريات بعد إصابته الخطيرة في الركبة، وذلك عندما تستأنف منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا) في يناير المقبل.

وقال نيوهاوس لصحيفة "بيلد" الألمانية إنه قريب من العودة للتدريبات الجماعية ويأمل أن يلعب في أول مباراة يوم 22 يناير أمام باير ليفركوزن.

وقال نيوهاوس: "مباراة ليفركوزن هدف حقيقي لي. لدينا ثلاث مباريات ودية قبلها، وأتوقع المشاركة بهم".

وتعرض نيوهاوس لقطع جزئي في الرباط الصليبي في سبتمبر الماضي، وهو ما جعله يخسر مكانه في قائمة المنتخب الألماني التي شاركت ببطولة كأس العالم بقطر.