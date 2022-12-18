عقب خسارة المنتخب الفرنسي من الأرجنتين في نهائي كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، نزل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أرض الملعب لمواساة نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي.



وفاز المنتخب الأرجنتيني بركلات الترجيح بعد تعادلهما خلال المباراة (٣-٣).



وحرص ماكرون على تشجيع منتخبه في غرف الملابس كذلك في المباريات في نصف النهائي، كذلك في التغريدات التحفيزية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



كما بدا ماكرن مشجعًا عفويا، خلال المباريات، إذ خلع معطفه وكان يشجع بحماس منتخب بلاده، كما واظب زيارة لاعبي المنتخب الفرنسي في غرفة الملابس.



وعقب مباراه المغرب وفرنسا في النصف النهائي، نشر حساب ماكرون، على "تويتر"، مقطع فيديو يظهر ماكرون وهو يؤدي النشيد الوطني.



وحرص ماكرون على الحضور شخصيا للمباريات المقامة في استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة، وظهر في المدرجات جالسا بجوار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جياني إنفانتينو.



وكان ماكرون قد نشر قبل ساعتين من انطلاق المباراة نصف النهائية تغريدة لتحفيز المنتخب الفرنسي، قائلا:" كلنا خلف الزرق من أجل الفوز.. بدون أن ننسى أن الرياضة تجمعنا قبل كل شئ في ظل الاحترام والصداقة بين البلدين"، في إشارة إلى فرنسا والمغرب.



ونجحت فرنسا في الصعود للدور نصف النهائي بعد فوزها على إنجلترا بهدفين مقابل هدف، فيما تأهل المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على البرتغال بهدف نظيف.





