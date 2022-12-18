ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار شاحنة في أفغانستان إلى 12 قتيلا

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار شاحنة نفط داخل أحد الأنفاق في ولاية بروان شمال شرقي البلاد، إلى 12 قتيلا و37 مصابا.

وقال المتحدث باسم وزارة الأشغال العامة، حميد الله مصباح، في بيان أوردتها وكالة "سبوتنيك"، إن 12 شخصًا لقوا مصرعهم في الحادث، فيما أصيب 37 آخرون.

وأضاف أن الشاحنة التي كانت تحمل النفط انقلبت داخل النفق واشتعلت بها النيران قبل أن تنفجر.

وسبق أن أعلن رئيس إدارة الكوارث الطبيعية عبد العليم أفضلي، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية، أن 10 أشخاص لقوا مصرعهم في الحادث الذي شهده نفق سالانغ الليلة الماضية في حوالي الساعة الثامنة مساء.

وأشار أفضلي إلى أن الأوضاع حاليًا باتت طبيعية في النفق.

ويقع نفق سالانج على ارتفاع أكثر من 3200 متر فوق مستوى سطح البحر، وبناه متخصصون سوفييت في الفترة من 1958 إلى 1964، وهو يربط شمالي أفغانستان بالعاصمة كابول والأجزاء الجنوبية من البلاد.