يواجه المنتخب الأرجنتيني بقيادة مدربه ليونيل سكالوني، نظيره الفرنسي مساء اليوم الأحد، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022.

ويحتضن ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم الأحد، المواجهة المرتقبة بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، والتي ستنطلق في الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

ويسعى المنتخب الأرجنتين إلى التتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، وبعد غياب دام 36 عامًا، منذ آخر تتويج له في مونديال المكسيك 1986.

فيما تريد كتيبة المدرب ديديه ديشامب إحراز لقب كأس العالم للمرة الثالثة في التاريخ، والثانية على التوالي، بعد تتويج المنتخب الفرنسي باللقب في مونديال 2018 بروسيا.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد تأهل إلى المباراة النهائية من مونديال 2022، بعد فوزه على نظيره الكرواتي في الدور نصف النهائي بثلاثية نظيفة، فيما تغلب المنتخب الفرنسي على نظيره المغربي بهدفين دون رد في الدور ذاته.

وفي سياق متصل، أعلنت شبكة «Bein Sports» القطرية إذاعة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022، على قناتها المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.