 كأس العالم.. منتخب الأرجنتين يبحث عن النجمة الثالثة في مواجهة فرنسا - بوابة الشروق
الأحد 18 ديسمبر 2022 6:16 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟
النتـائـج تصويت

كأس العالم.. منتخب الأرجنتين يبحث عن النجمة الثالثة في مواجهة فرنسا

محمد عاطف
نشر في: الأحد 18 ديسمبر 2022 - 4:54 ص | آخر تحديث: الأحد 18 ديسمبر 2022 - 4:54 ص

يواجه المنتخب الأرجنتيني بقيادة مدربه ليونيل سكالوني، نظيره الفرنسي مساء اليوم الأحد، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022.

ويحتضن ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم الأحد، المواجهة المرتقبة بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، والتي ستنطلق في الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

ويسعى المنتخب الأرجنتين إلى التتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، وبعد غياب دام 36 عامًا، منذ آخر تتويج له في مونديال المكسيك 1986.

فيما تريد كتيبة المدرب ديديه ديشامب إحراز لقب كأس العالم للمرة الثالثة في التاريخ، والثانية على التوالي، بعد تتويج المنتخب الفرنسي باللقب في مونديال 2018 بروسيا.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد تأهل إلى المباراة النهائية من مونديال 2022، بعد فوزه على نظيره الكرواتي في الدور نصف النهائي بثلاثية نظيفة، فيما تغلب المنتخب الفرنسي على نظيره المغربي بهدفين دون رد في الدور ذاته.

وفي سياق متصل، أعلنت شبكة «Bein Sports» القطرية إذاعة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022، على قناتها المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك