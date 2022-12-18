19 قتيلا بانفجار صهريج وقود شمال كابول

قتل 19 شخصا على الأقل وأصيب 32 آخرون بانفجار صهريج وقود في نفق يقع إلى شمال العاصمة الأفغانية كابول مساء أمس السبت.

وقال المتحدث باسم ولاية باروان، سعيد همت الله شميم، اليوم الأحد، إن انفجار نفق سالانج، الذي يقع على بعد حوالي 80 ميلا إلى شمال كابول، ويعد رابطا رئيسيا بين شمال البلاد وجنوبها، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا بينهم نساء وأطفال.

وأضاف أن الناجين ما زالوا عالقين تحت الأنقاض، وأن عدد الضحايا مرشح للارتفاع.

ولم يتضح بعد سبب الحادث الذي وقع في حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء أمس السبت.

واستقبلت دائرة الصحة في باروان 14 قتيلا و24 جريحا حتى الآن، وفقا للمسؤول المحلي الدكتور عبد الله أفغان، الذي أوضح أن من بين القتلى 5 نساء وطفلين، والباقي رجال أصيبوا بحروق شديدة ولا يمكن التعرف عليهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الأشغال العامة، مولوي حميد الله مصباح، في وقت سابق اليوم الأحد، إنه تم إخماد الحريق، وإن الفرق لا تزال تعمل على تطهير النفق.