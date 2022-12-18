سلطنة عُمان تدشن محطة تزويد السفن بالوقود في ميناء الدقم

دشنت سلطنة عمان اليوم الأحد محطة تزويد السفن بالوقود "أومكو لوقود السفن" لتشكّل ذراع الوقود البحري لشركة النفط العُمانية للتسويق في ميناء الدقم بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بتكلفة قدرها 11 مليون ريال عُماني.

ووفق وكالة الأنباء العُمانية اليوم، يأتي ذلك ضمن المشروعات التي أعلن جهاز الاستثمار العُماني عن افتتاحها تزامنًا مع العيد الوطني الـ 52 المجيد.

وقال هلال بن علي الخروصي رئيس مجلس إدارة شركة النفط العُمانية للتسويق، إن مشروع "أومكو لوقود السفن" في ميناء الدقم سيساهم في تعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز عالمي للشحن والخدمات اللوجستية بما يتماشى مع الأهداف المرسومة في رؤية عُمان 2040.

كما أن تشغيل هذه المحطة بكامل سعتها سيدفع عجلة نمو وتنويع الاقتصاد الوطني ويعظم من ثمار الموقع الاستراتيجي لميناء الدقم بالقرب من أبرز طرق التجارة العالمية.

ومن المتوقع أن تلبي محطة ميناء الدقم الجديدة الطلب المتزايد على الوقود البحري عالي الجودة وفق أعلى مواصفات وقود السفن بمعايير ايزو 8217 العالمية، بما في ذلك زيت الوقود منخفض الكبريت، وزيت الغاز البحري وزيت الوقود عالي الكبريت وأنواع الوقود منخفض الكبريت التي تتماشى مع أهداف معايير المنظمة البحرية الدولية للحدّ من البصمة الكربونية.

وسيتم توفير الوقود البحري للسفن من خلال ناقلة وقود مقرها الميناء أو عبر الشاحنات البرية، مع وجود مستودع يوفر زيت الوقود منخفض الكبريت بنسبة 0.5% ، وزيت الغاز البحري بمعدل ضخ يصل إلى ألف متر مكعب/ساعة.