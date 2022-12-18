أبو تريكة لميسي: اعتزل الآن كالكبار وتعلم من مصير رونالدو

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يرى محمد أبو تريكة مهاجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، أن هذا الوقت المناسب لكي يعلن ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني، إعلان اعتزاله اللعب الدولي بشكل رسمي.

وتوج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب لوسيل مساء اليوم الأحد.

وقال أبو تريكة في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: «تتويج ميسي بكأس العالم أفضل ختام لمسيرته الذهبية مع كرة القدم التي استمرت لأكثر من 18 عامًا».

وأتم أبو تريكة: «اعتزل الآن يا ميسي حتى لا تتعرض لما حدث مع رونالدو، هذه محطتك النهائية دوليا واخرج خروج الكبار».