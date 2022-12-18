الحكومة الإسكتلندية تجري مشاورات في مارس المقبل حول الاستقلال عن بريطانيا

تعتزم الحكومة الاسكتلندية إجراء مناقشة حول استراتيجيتها المستقبلية نحو للاستقلال عن المملكة المتحدة في مارس المقبل.

وقالت رئيسة الحكومة نيكولا ستيرجون اليوم السبت في تغريدة لها على موقع تويتر إن الحزب الوطني الاسكتلندي (إس إن بي) يعتزم مناقشة ذلك في مؤتمر خاص يوم التاسع عشر من مارس المقبل، يحدد فيه الطريق الذي تنتهجه الحكومة نحو الاستقلال.

كان المؤيدون للاستقلال والمدافعون عنه تلقوا مؤخرا هزيمة كبيرة: حيث قضت المحكمة العليا البريطانية بأن اسكتلندا لا يمكنها إجراء استفتاء دون موافقة لندن – الأمر الذي يجمد مبدئيا خطط إجراء استفتاء حول الاستقلال خلال العام المقبل.

كانت ستيرجون قد أعلنت من قبل أنه إذا كان الأمر كذلك، فسيعتبر إجراء انتخابات عامة مقبلة في المملكة المتحدة بمثابة استفتاء عملي بدلا من ذلك.

ووفقا لاستطلاع أجراه معهد الاقتراع وقياسات الرأي "ردفيلد أند ويلتون" نهاية نوفمبر الماضي ازداد بعد الحكم القضائي دعم الاسكتلنديين الانفصاليين للانفصال عن المملكة المتحدة، حيث قال ما يقرب من نصف الاسكتلنديين الذين شملهم الاستطلاع (49 % منهم) إنهم سيؤيدون استقلال بلادهم، إذا أجري الاستفتاء على ذلك قريبا.

وقال 45 % منهم إنهم سيصوتون بلا إذا أجري الاستفتاء، بينما قال الباقون إنهم لم يقرروا بعد بم يصوتون.