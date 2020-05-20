دراسة: كثير من مرضى ضغط الدم المرتفع يتناولون أدوية عن غير قصد تزيد الضغط

أفادت دراسة طبية حديثة أجريت في كلية الطب جامعة (هارفارد) الأمريكية بأن مريضا من بين كل 5 أشخاص يعانون من ضغط الدم المرتفع قد يتناولون عن غير قصد، دواء لحالة أخرى تتسبب في ارتفاع ضغط الدم لديهم .

ويمكن أن يؤدي ضغط الدم المرتفع إلى زيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض في مقدمتها النوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض الكلى، فضلا عن مشاكل في الرؤية عن طريق إتلاف الأوعية الدموية، كما يمكن أن تساعد التغييرات فى نمط الحياة، مثل فقدان الوزن، وتقييد تناول الملح / أو الأدوية في إعادة أرقام ضغط الدم إلى المعدل الطبيعي.

وفي الدراسة الحالية ، حلل الفريق البيانات من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية ( NHANES) من 2009 إلى 2018.

وقام الباحثون بدراسة استخدام العقاقير المعروفة برفع ضغط الدم، بما في ذلك مضادات الاكتئاب، والأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs)، والمنشطات، والأدوية الهرمونية، ومزيلات الاحتقان، وعقاقير إنقاص الوزن بين الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

ووجد الفريق أن 18.5٪ من البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم أبلغوا عن تناول دواء يرفع ضغط الدم لديهم، وأن أولئك الذين فعلوا ذلك كانوا أكثر عرضة للإصابة بإرتفاع ضغط الدم غير المنضبط إذا لم يكونوا يتناولون أيضًا أدوية خفض ضغط الدم .

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين كانوا يتناولون أدوية ضغط الدم كانوا أكثر عرضة لإحتياجهم لجرعات أعلى للتحكم في ضغط الدم إذا تناولوا أيضًا أدوية لحالات أخرى ترفع ضغط الدم.

وقال الفريق البحثي إن مخاطر الأدوية التي ترفع ضغط الدم قد يتم التغاضي عنها ببساطة ، خاصة بالنسبة للمرضى الذين يستخدمون هذه الأدوية الإضافية لسنوات عديدة.

ويأمل الباحثون في أن تساعد الدراسة في تغيير هذا، حيث توجد بدائل علاجية فعالة للأدوية التي قد ترفع ضغط الدم أو استراتيجيات لتقليل المخاطر، مثل جعل المرضى يراقبون ضغط الدم في منازلهم عند بدء دواء جديد قد يرفع ضغط الدم.



