خبراء يتوقعون نمو سوق العملات المشفرة في إفريقيا خلال الأعوام القادمة

كشفت دراسة قام بها خبراء مؤسسة "بيدجت" Bitget التي مقرها سنغافورة وتعد أكبر مؤسسة لإدارة محافظ العملات الرقمية المشفرة في آسيا، عن احتمالات كبيرة لاتساع سوق العملات المشفرة في إفريقيا خلال العام القادم.

وقال المدير العام للمؤسسة جراسي تشين -في مقابلة صحفية- إن مؤسسته التي دخلت سوق العملات المشفرة منذ عام 2014 تتطلع إلى الأسواق الإفريقية الواعدة لهذا النوع من التعاملات والمحافظ المالية خلال السنوات القادمة.

وأشار إلى أن حجم سوق العملات المشفرة في إفريقيا لا يتعدى نسبة 1 في المائة من حجم السوق العالمي لها، موصحا ان نيجيريا وجنوب إفريقيا تأتيا على رأس قائمة بلدان القارة الإفريقية تعاملا بالعملات الرقمية المشفرة حيث يعتبرها مواطنوا كلا البلدين نوعا من الاستثمارات البديلة.

وأضاف أن مؤسسة بيدجت العالمية تدرس الدخول في شراكة مع مؤسسة بوسطن للاستشارات الرقمية المالية وهي مؤسسة أمريكية لفتح مكاتب لها في إفريقيا لإدارة محافظ العملات المشفرة، وأنه قد تم اعتماد مخطط استثمار في هذا الصدد يتكلف 300 مليون دولار أمريكي.