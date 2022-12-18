السكك الحديدية المركزية اليابانية توقف بعض القطارات السريعة بسبب انقطاع الكهرباء

أوقفت شركة "السكك الحديدية المركزية اليابانية العمليات في بعض القطارات السريعة، التي تعمل بين طوكيو وأوساكا، اليوم الأحد، بسبب انقطاع التيار الكهربائي، مما تسبب في اضطراب السفر خلال موسم العطلات.

وقالت الشركة في موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، إنه تم وقف جميع القطارات من طوكيو إلى أوساكا، اعتبارا من الساعة الثالثة و39 دقيقة مساء، بالتوقيت المحلي، بينما تم وقف الخدمات على معظم الطرق المؤدية إلى طوكيو من أوساكا، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأضافت الشركة أن عمليات استعادة التيار بدأت في الساعة الثالثة و28 دقيقة مساء، ومن المتوقع أن تستأنف القطارات التشغيل حوالي الساعة الرابعة و30 دقيقة مساء.

وكانت الشركة أبلغت في بادئ الأمر عن وقف التشغيل في الساعة الواحدة وست دقائق مساء، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأحد.